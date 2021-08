Bundestagswahl 2021 in Krefeld : Radomskis Weg

Geboren 1974 in Hüls, Abitur am Fichte, Lehramtsstudium in Bochum (Biologie, Geographie), zuletzt Gymnasiallehrerin in Krefeld: Kerstin Radomski, CDU-Bundestagskandidatin im Wahlkreis 114 (Krefeld II – Wesel II; Teile Krefelds, Neukirchen-Vluyn und Moers). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Zäh und zielstrebig hat Kerstin Radomski es als CDU-Politikerin in den Bundestag geschafft. Immer mal wieder ist sie unterschätzt worden. Bis sie der SPD einen sicher geglaubten Wahlkreis abgejagt.

Eine Zahlenreihe gibt Aufschluss über die Reputation, die Kerstin Radomski sich in der CDU erarbeitet hat: 40 – 30 – 20. Das sind die Listenplätze, auf die sie bei den Bundestagswahlen 2013, 2017 und in diesem Jahr von ihrer Partei gewählt wurde. Normalerweise gilt: Je besser der Listenplatz, desto größer die Chance auf Einzug in den Bundestag . Bei der CDU gilt das aber nur bedingt: Die CDU-Kandidaten holen bundesweit so viele Direktmandate, dass es sein kann, dass die Liste kaum noch oder gar nicht zieht. Heißt für CDU-Leute: Sie holen ihre Wahlkreise tunlichst direkt. Radomski schaffte das: Bei der Bundestagswahl 2017 gelang ihr eine kleine Sensation. Sie jagte der SPD eine sichere Bank ab und holte den Wahlkreis 114 erstmals direkt für die CDU.

Radomski begann als Unterschätzte. Als sie 2009 erstmals für das Direktmandat im Bundestagswahlkreis Krefeld II – Wesel II (zu dem Teile Krefelds, Neukirchen-Vluyn und Moers gehören) nominiert wurde, hatte man den Eindruck: Da wurde eine Quoten- und Alibi-Kandidatin aus dem Hut gezaubert. Frau, jung, Mutter: Bei dieser Wähler-Klientel hatte die CDU Schwächen. Auch ohne Einzug in den Bundestag holte sie 2009 aus dem Stand respektable 35,1 Prozent der Erststimmen – mehr, als man ihr gegen den übermächtig wirkenden SPD-Mann Siggi Ehrmann zugetraut hatte. 2013 zog sie noch über Platz 40 der Landesliste NRW in den Bundestag ein, bevor sie 2017 den Wahlkreis der SPD abjagte.

Seit 2013 gehöre ich dem Haushaltsausschuss des Bundestages und an und setze mich dafür ein, dass der Bundeshaushalt in den kommenden Jahren die wichtigen Aspekte im Fokus behält: Es geht konkret um Investitionen in die Digitalisierung und in die Infrastruktur sowie die Generationengerechtigkeit und die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme.

Radomski ist in der Partei bestens vernetzt und bienenfleißig. Zurzeit ist sie im Haustürwahlkampf und kämpft um Stimmen für sich und Armin Laschets CDU. Geboren 1974 in Hüls, Abitur am Fichte, Lehramtsstudium in Bochum (Biologie, Geographie), berufliche Stationen in Viersen, Eschweiler, Mönchengladbach, zuletzt Krefeld: Radomski ist ein Gewächs des Niederrheins.