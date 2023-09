Scharfe Regeln Jedem Raser kann der Wagen weggenommen werden

Analyse | Krefeld/Düsseldorf · Für Aufsehen sorgte, dass in Krefeld einem Porschefahrer der Wagen wegen stark überhöhter Geschwindigkeit weggenommen wird. Tatsächlich hätte er nur die Gesetze lesen müssen. Dabei drohen Verkehrssündern in mehreren Ländern so hohe Strafen. Ein Anwalt erklärt die Regeln.

17.09.2023, 16:34 Uhr

Sehr schnelle Autofahrer können ihr Gefährt schneller los sein als ihnen lieb ist. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Ein Urteil des Amtsgerichtes Krefeld sorgt für Debatten: Obwohl der 26-jährige Fahrer eines Porsche-Panamera behauptet hatte, seine Freundin wegen Schmerzen sehr schnell zum Arzt hätte fahren müssen und obwohl anscheinend kein anderes Auto auf der Strecke mit stark überhöhter Geschwindigkeit identifiziert worden war, wurde er zu einer sehr harten Strafe verurteilt.