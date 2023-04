Pollen belasten Allergiker Was ein Krefelder Arzt bei Heuschnupfen rät

Endlich steht der langersehnte Frühling in den Startlöchern. Doch Spaziergänge im Freien und der Duft der neu erblühten Natur sind nicht für jeden eine Freude, denn immer mehr Menschen kämpfen zum Start der Heuschnupfensaison mit Atemwegsbeschwerden, triefender Nase und geröteten sowie juckenden Augen. Das bestätigt der Krefelder Allgemeinmediziner Dr. Christian Einfalt: „Laut Daten des Robert-Koch-Instituts hat die Häufigkeit allergischer Erkrankungen in den westlichen Industrienationen seit den 1970er Jahren stark zugenommen und sich im letzten Jahrzehnt auf hohem Niveau stabilisiert.“ 30 Prozent, also etwa jeder Dritte, erkrankten im Laufe ihres Lebens an mindestens einer allergischen Erkrankung wie Asthma bronchiale, Allergische Rhinitis („Heuschnupfen“), Neurodermitis oder auch Urtikaria (Nesselsucht). In diesem Jahr kommen erschwerend Lieferengpässe für Medikamente hinzu – doch es gibt auch dauerhaft Therapiemöglichkeiten, sagt Einfalt.