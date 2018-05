Krefeld: Polizist entlassen - peinliche Privatauftritte

Krefeld Die Auftritte des 28-jährigen Kommissaranwärters in Krefeld und Selm waren "peinlich und anmaßend". Er sei "charakterlich ungeeignet" für das Berufsbeamtentum im Polizeidienst und dessen Kündigung deshalb rechtmäßig, entschied gestern Andreas Müller, Richter am Verwaltungsgericht Düsseldorf.

Richter Andreas Müller ließ gestern von Beginn an erkennen, dass die Klage eines 28-jährigen Kommissaranwärters gegen das Land Nordrhein-Westfalen keine Aussicht auf Erfolg hat. Zu eindeutig war allein die Aktenlage. Gleichwohl stieg der Vorsitzende Richter der zweiten Kammer des Verwaltungsgerichts Düsseldorf in die Beweisaufnahme ein und hörte vier Zeugen - gleichsam allesamt Kollegen aus dem Justizdienst. Darunter befand sich auch der 48 Jahre alte Türsteher des Krefelder Clubs "Schlachthof". Beruflich ist der Zeuge aus Krefeld Justizwachtmeister am Land- und Amtsgericht in Mönchengladbach. Mit einer Nebentätigkeitsgenehmigung kümmert er sich an der Dießemer Straße um die Gäste und die Sicherheit.