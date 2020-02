An der Spitze der Polizei : „Wir arbeiten rund um die Uhr für die Sicherheit der Bürger in Krefeld“

Krefeld Polizeidirektor Dietmar Maus leitet derzeit kommissarisch das Präsidium am Nordwall. Vor mehr als 40 Jahren begann der Krefelder seinen Job als Streifenbeamter.

Fakt ist: Maus schielt nicht auf den Präsidentenstuhl. Der steht einsam und verlassen in einem leeren Büro in der vierten Etage des Hauses im Schatten der IHK. Maus sitzt weiterhin an seinem Schreibtisch in der zweiten Etage, leitet als Polizeidirektor mit seinem Team die Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz. Die Behörde führt er von dort parallel mit. „Wichtig ist mir, dass die Sicherheit in Krefeld auch in der Übergangszeit ein Gesicht hat“, sagt der 57-Jährige und fügt schmunzelnd hinzu: „Ich habe das Thema ,Sicherheit’ in meiner DNA. Mein Beruf macht mir einfach unglaublich viel Spaß.“ Gleichzeitig erkennt Maus: „Ich weiß, dass es bei manchen Bürgern einen Unterschied zwischen gefühlter und tatsächlicher Sicherheit gibt. Ein täglicher Tanz auf des Messers Schneide. Wir arbeiten rund um die Uhr dafür, dass die Menschen das Gefühl behalten, sicher in Krefeld leben zu können.“