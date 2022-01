Protest gegen „Spaziergänger“ : Demo und Gegendemo: Polizei trennt Querdenker und deren Kritiker

Querdenker vor dem Rathaus am Montagabend: Absperrgitter trennten sie und die Gruppe der Gegendemonstranten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld „Spaziergänger“ treffen auf deren Kritiker: Anderswo war es zu Zusammenstößen gekommen, in Krefeld sicherten starke Polizeikräfte die Begegnung von Demonstranten und Gegendemonstranten ab. Es blieb friedlich.

Rund 320 Querdenker und 150 Gegendemonstranten sind am Montagabend trotz nasskalten Wetters bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt auf dem Rathausplatz zusammengekommen, um für ihre jeweiligen Positionen öffentlich einzustehen. Der von Linke-Mitglied Lars Kinder angemeldeten Mahnwache gegen die Kritiker der Corona-Maßnahmen schlossen sich neben der Linken Vertreter aller bürgerlichen Ratsparteien an. Vertreten waren CDU, SPD, Grüne, FDP, UWG/WUZ und „Die Partei“. Starke Polizeikräfte sicherten die Begegnung beider Demonstranten-Gruppen ab. In anderen Städten war es bei solchen Begegnungen zu Ausschreitungen gekommen.