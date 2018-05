Krefeld: Polizei stoppt MSM- Schulausflug: Bus nicht sicher

Krefeld Wegen gravierender Sicherheitsmängel hat die Polizei gestern am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium einen von zwei Reisebussen aus dem Verkehr gezogen, mit denen 120 Schüler zu einem Museumsbesuch nach Nimwegen fahren wollten.

Die Kontrolle ergab eine umfangreiche Liste von Mängeln an einem der Fahrzeuge: Beide Bremslichter waren defekt, am Heck fehlte ein Reflektor, der Teppich im Einstiegsbereich war nicht sachgemäß befestigt, mehrere Sitze waren defekt, die Einstiegsstufe war locker. Hinzu kamen Verstöße des Busfahrers gegen die Aufzeichnungspflichten der Lenk- und Ruhezeiten. Gegen den Fahrer sowie gegen das Busunternehmen werden nun Anzeigen vorgelegt. Außerdem muss das Unternehmen die Mängel an dem Bus reparieren lassen.