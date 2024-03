Präventionsprogramm der Polizei Krefeld Die blutige Wahrheit über Unfälle – britische Schocktherapie für Fahranfänger

Gabriele Thöne spricht nur stockend, ihre Stimme bricht von Zeit zu Zeit, und sie muss immer wieder tief durchatmen. Ihr Sohn starb mit 27 Jahren bei einem Motorradunfall. Heute berichtet sie davon vor jungen Menschen im Crash Kurs NRW, einem Verkehrsunfallpräventionsprogramm der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Durch drastische Schilderungen sollen die Jugendlichen sensibler für die Gefahren im Straßenverkehr werden. In der Aula des Weiterbildungskollegs am Danziger Platz sitzen Oberstufenschüler des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums. Junge Fahranfänger sind die Zielgruppe dieser Schocktherapie, denn Menschen „im Alter von 18 bis 24 Jahren verursachen überproportional viele der schweren Unfälle“, wissen die Einsatzkräfte.