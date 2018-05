Polizei räumt „Problemhaus“ an der Gladbacher Straße in Krefeld

Polizei räumt „Problemhaus“ in Krefeld

Krefeld Wegen Brandschutzmängeln ist in Krefeld ein sogenanntes Problemhaus geräumt worden. Darin hatten Menschen aus Bulgarien und Rumänien gelebt.

Die Polizei hat in Krefeld am Mittwoch ein sogenanntes Problemhaus an der Gladbacher Straße und zwei weitere Häuser teilweise geräumt. 35 Menschen aus Rumänien und Bulgarien hätten die Häuser verlassen müssen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.