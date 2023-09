Polizei warnt vor neuer Masche Betrüger lauern Seniorin im Supermarkt auf

(jeku) Eine 74-Jährige ist Opfer einer neuen Betrugsmasche geworden, vor der die Polizei Krefeld warnt. Die Seniorin wurde beim Einkaufen im Supermarkt von einer ihr Unbekannten in ein Gespräch über Haushaltshilfen verwickelt. Anschließend bot sie der 74-Jährigen ihre Hilfe an, die die Seniorin später auch annahm. Sie bat die Unbekannte, ihr bei einer kleineren Haushaltstätigkeit zur Hand zu gehen. Dafür sollte sie einen dreistelligen Geldbetrag bezahlen. Danach hatten die Frau und ein weiterer Täter die Seniorin zu noch mehr „Hilfsangeboten“ gedrängt und ihr Auto angeblich wegen einer Reparatur in die Werkstatt gebracht. Dafür bezahlte die Seniorin, eine Rechnung konnte das Pärchen nicht vorlegen. Vergangenen Freitag habe die Krefelderin beim Einkaufen festgestellt, dass ihr Konto nicht gedeckt sei. Da sich auch das Pärchen im Laden aufhielt, entwickelte sich ein lauter Streit, woraufhin ein Mitarbeiter die Polizei rief. Die Beamten konnten die Verdächtigen stellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen die 38-Jährige und den 48-Jährigen aufgenommen.