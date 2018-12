Polizei sucht Zeugen: Unbekannte beschädigen Autos in der Innenstadt

Krefeld Vier Männer haben in der Nacht zum Sonntag die Spiegel an mindestens fünf parkenden Autos abgebrochen.

(RP) In der Nacht zum Sonntag sind in der Innenstadt fünf Autos beschädigt worden. Um 0.48 Uhr ist die Polizei benachrichtigt worden, dass mehrere Unbekannte sich an Fahrzeugen im Bereich des Südwalls zu schaffen machten. Vor Ort konnte die Polizei auf der Wallstraße drei beschädigte Fahrzeuge feststellen. Im Laufe der Nacht wurden zwei weitere Autos mit Beschädigungen auf der Dreikönigenstraße entdeckt. An allen Autos waren die Außenspiegel abgebrochen oder abgetreten. Zeugen erklärten, dass es sich bei den Tätern um vier Männer gehandelt habe. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei tatverdächtige Männer festgenommen werden. Zwei weitere Männer sind flüchtig. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben. Hinweise, auch zum noch unbekannten Unfallschaden, nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 02151 6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de