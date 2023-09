Polizei Krefeld sucht Zeugen Mit gestohlenem Auto auf der Flucht

Am Samstag Morgen um 1.30 Uhr haben Zeugen der Polizei einen Verkehrsunfall auf der Mündelheimer Straße gemeldet. „Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Pkw, einem dunkelblauen VW Passat. Bei dem Unfall wurden zwei geparkte Pkw beschädigt, der dunkelblaue VW wurde im Nahbereich beschädigt aufgefunden“, heißt es im Polizeibericht. Nach weiteren Zeugenangaben haben zwei Personen den VW Passat an der Kreuzung Mündelheimer Straße / Linner Straße abgestellt und sind dann zu Fuß geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung stellten die Polizeibeamten an der Joseph-Görres-Straße/Mündelheimer Straße, Schäden an vier weiteren dort geparkten Pkw fest. Vermutlich sind sie durch den gleichen dunkelblauen VW beschädigt worden, teilt die Polizei mit.