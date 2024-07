Verkehrskontrollen in Krefeld Polizei stoppt falschen „Militärpolizisten“ am Bahnhof

Eine Festnahme und mehrere Strafanzeigen - das ist die Bilanz der jüngsten Verkehrskontrollen, die die Polizei Krefeld in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei Duisburg im gesamten Krefelder Stadtgebiet am Freitag, 26. Juni, durchgeführt hat. Eine Überraschung gab es bei einer Fahrzeugkontrolle eines 56-Jährigen, den die Polizei vor dem Hauptbahnhof stoppte: In seinem Pkw, der mit Abzeichen der Feldjäger und großen CB-Funk-Antennen verziert war, hatte der Frechener, der laut Polizei kein Angehöriger der Bundeswehr ist, unter anderem ein Blaulicht. An seinem Schlüsselbund war eine Metallplakette mit der Aufschrift „Militärpolizei" angebracht. Außerdem hatte er weitere technische Veränderungen an seinem Auto vorgenommen und Gasflaschen ungesichert transportiert, teilt die Polizei mit. Einen gültigen Führerschein besaß er auch nicht.