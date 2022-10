Intensive Kontrollen : Polizei setzt Drogenszene mit Razzien unter Druck

Krefeld Die Polizei zeigt zurzeit bei Kontrollen und Razzien deutlich mehr Präsenz als sonst in der Innenstadt. Die Taktik geht auf das Präsenzkonzept Innenstadt zurück und ist eine Warnung an Drogenhändler und andere Kriminelle.

Die Polizei zeigt zurzeit bei Kontrollen und Razzien deutlich mehr Präsenz als sonst in der Innenstadt. Wie berichtet, ist die Polizei am Donnerstagvormittag (13. Oktober) im Rahmen des Präsenzkonzepts Innenstadt gegen die Drogenkriminalität vorgegangen. Am Freitag wurde der Einsatz am Nachmittag in Form von Gewerbekontrollen gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst und Mitarbeitern des Ausländeramtes fortgesetzt. Dabei wurden mehrere Cafés kontrolliert. Die Polizei stellte einen illegalen Spielautomaten sicher, außerdem trafen die Beamten einen mit Haftbefehl gesuchten Mann an, der nach Zahlung eines Bußgeldes vor Ort entlassen werden konnte.