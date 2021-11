Brandeinsatz am Freitagmorgen in einem Wohnkomplex an der Steckendorfer Straße: Mit Hochdruck retteten die rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr die Menschen aus den gefährdeten Bereichen und begannen parallel dazu mit umfassenden Löschmaßnahmen, die mehrere Trupps unter Atemschutz durchführten. Insgesamt 18 Wohnungen können aktuell nicht mehr genutzt werden. Foto: Lothar Strücken