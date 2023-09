Polizei warnt Betrüger kontaktieren ihre Opfer übers Smartphone

Der 56-Jährige hatte eine WhatsApp-Nachricht bekommen, in der sein angeblicher Sohn ihm schrieb, dass sein Smartphone ins Wasser gefallen sei und er deshalb eine neue Telefonnummer habe. Am Donnerstag bat er schließlich um die Überweisung von Geld. Kurz darauf schöpfte der Krefelder Verdacht und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die 64-Jährige hatte am Dienstag eine SMS von Betrügern bekommen, die sich als ihre Tochter mit einer neuen Telefonnummer ausgaben. Später wechselte die Kommunikation dann zu WhatsApp, wo die Krefelderin aufgefordert wurde, Geld zu überweisen. Erst als sie später ihre echte Tochter kontaktierte, fiel der Betrug auf.