Zwischenfälle in der Silvesternacht : Polizei in Krefeld greift zweimal wegen unerlaubten Schusswaffengebrauchs ein

Krefeld Am Neujahrsmorgen sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Dreikönigenstraße. Die Täter sind flüchtig. Die Polizei bittet um Hinweise. Insgesamt stuften die Beamten den Jahreswechsel als ruhig ein.

Die Polizei musste in der Silvesternacht gleich zweimal wegen unerlaubten Schusswaffengebrauchs eingreifen. Etwa zehn Minuten nach dem Jahreswechsel kam es zu einem Wortgefecht zwischen einer Personengruppe auf der Hubertusstraße und einem Anwohner am Fenster seiner Wohnung. Im weiteren Verlauf schoss ein Mann aus der Personengruppe heraus mit einer Schreckschusswaffe ziellos in die Luft. Daraufhin warf der Anwohner eine Glasflasche aus dem Fenster in dessen Richtung. Die Flasche verfehlte den Mann nur knapp und prallte neben ihm auf dem Boden auf. Die Personengruppe entfernte sich daraufhin. Ein unbeteiligter Zeuge filmte die Situation mit seinem Smartphone aus großer Entfernung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen den 42-jährigen bulgarischen Flaschenwerfer aufgenommen. Das Video wurde als Beweismittel sichergestellt und wird ausgewertet. Der Tatverdächtige mit der Waffe habe ebenfalls ermittelt werden können, teilte ein Sprecher am Neujahrstag mit. Polizeibeamte trafen den Türken (20) in einer Wohnung in der Nähe an und stellten seine Schreckschusswaffe samt Munition sicher. Auch ihn erwartet ein Strafverfahren.