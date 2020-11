Blaulicht in Krefeld : Polizei – ein Wochenende ohne Atempause

Info

STAHLDORF: In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei etwa 20 Autofahrer samt Autos kontrolliert und drei Autos sichergestellt. Am Freitagabend gegen 23 Uhr erhielt die Polizei Hinweise auf ein Treffen der so genannten Tuningszene. An der Nirostastraße trafen Beamte etwa 20 Autofahrer an. Drei von ihnen hatten an ihren Autos technische Veränderungen vorgenommen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Deshalb wurden sie sichergestellt. Die Halter erhalten eine Anzeige.