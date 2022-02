Große Razzia : Polizei gelingt Schlag gegen Impfpass-Fälscher in Krefeld und Kempen

Bescheinigung über Impfungen, die es nie gab: Diese Impfpässe wurden in Bayern im Rahmen der Ermittlungen gegen einen Arzt sichergestellt, der Patienten Impfpässe mit einem Eintrag einer Corona-Impfung ausstellte, ohne sie geimpft zu haben. In diesem Fall sind also die Papiere echt, aber die Einträge falsch; es gibt auch gefälschte Impfausweise. Foto: dpa/Stefan Puchner

Krefeld Schlag gegen Impfpassfälscher in Krefeld und Kempen: Die Polizei hat im Rahmen einer Razzia Wohnungen durchsucht.

Der Krefelder Polizei ist ein Schlag gegen Fälscher gelungen, die offenbar im großen Stil Impfpässe gefälscht haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, haben die Beamten sieben Wohnungen in Krefeld, eine in Kempen und ein Ladenlokal in der Krefelder Innenstadt durchsucht. Die Razzia resultiert aus verschiedenen Ermittlungsverfahren. Ziel war es, gegen Impfpassfälscher und Nutzer von gefälschten Impfausweisen vorzugehen, hieß es. Hintergrund sind die im letzten Jahr verschärften Gesetze. Die Polizei wird die Ergebnisse der Durchsuchungen nun auswerten und die Ergebnisse am Freitag gegenüber der Presse erläutern.