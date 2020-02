Politischer Aschermittwoch : Grünes Theater: Krefeld im Jahr 2092

Krefeld Die Grünen blicken in ihrem Kasperle-Theater zurück – und ganz weit nach vorn.

In grüner Kasperle-Geschichtsschreibung ändert auch der neue OB Frank (Meyer) Schlaumeier nichts daran, dass die ersten 20 Jahre im neuen Jahrtausend „vertane Jahre“ waren. In Krefeld führt das dazu, dass Besuch aus Krefelds ostdeutscher Partnerstadt Beeskow sicherheitshalber eine 3-D-Brille für Bilder virtueller Realität aufgesetzt bekommt, auf dass der Gast das Krefeld der Zukunft sieht: mit toll saniertem Fußballstadion namens Grotenburg, wunderbarer Allee mit Platz für Radfahrer und Fußgänger sowie langsam fahrenden Autos namens Philadelphiastraße, mit nagelneuem Öko-Stadthaus, schicker Architektur namens Rheinblick, frisch erstrahlendem Jugendstilstadtbad an der Neusser Straße und einem Kesselhaus als stilvoller Veranstaltungshalle. Als Beeskow die Brille abnimmt, folgt die Ernüchterung: „Das ist doch nicht Krefeld! Sieht alles so grau hier aus! So wie früher bei uns.“