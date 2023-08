Antrag von Grünen und SPD Politik will in Krefeld „Grünen Pfeil“ für Radfahrer testen

Krefeld · Der „Grüne Pfeil“ soll an acht Kreuzungen in Mitte und Fischeln erprobt werden. Doch an Straßen ohne Radfahrstreifen oder eigenen Radweg lauern auch weiterhin Gefahren.

21.08.2023, 12:00 Uhr

Ein Verkehrszeichen zum freien Rechtsabbiegen bei Rot nur für Radfahrer sei ein Baustein einer Verkehrswende pro Rad, sagt der ADFC. Foto: dpa-tmn/Bundesanstalt für Straßenwesen

SPD und Grüne setzen sich dafür ein, dass Krefeld die mit der Novelle der Straßenverkehrsordnung geschaffene Möglichkeit des Grünpfeils für Radfahrende an Ampelanlagen nutzt. Deshalb haben die Fraktionen einen gemeinsamen Antrag für den kommenden Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften gestellt, in dem für acht exemplarische Kreuzungen in den Bezirken Mitte sowie Fischeln die Eignung geprüft und bei entsprechendem Ergebnis der Grünpfeil angebracht werden soll.