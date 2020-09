Politik in Krefeld : Marc Blondin (CDU) watscht SPD-Ratsherrn Hans Butzen ab

Krefeld Nach Äußerungen des SPD-Politikers Hans Butzen über die CDU-Oberbürgermeisterkandidatin Kerstin Jensen gibt die CDU-Parteiführung eine Art Ehrenerklärung ab und erklärt den SPD-Mann zur Persona non grata.

Der SPD-Ratsherr Hans Butzen ist der personifizierte Grund für das Misstrauen der CDU in eine vertrauensvolle Kooperation mit der SPD. So drückte es der CDU-Kreisvositzende und Landtagsabgeordnete Marc Blondin in einer Replik auf Butzens Äußerungen in Richtung der CDU-Oberbürgermeisterkandidatin Kerstin Jensen aus. Blondin hat Butzens Äußerungen am Montag scharf kritisiert. „Was als vermeintliche Sorge darüber daherkommt, dass Kerstin Jensen durch ihr Wahlergebnis als Mensch Schaden genommen haben könnte, ist in Wahrheit an Niedertracht kaum zu übertreffen“, so Blondin. „Unsere Kandidatin hat mitnichten Schaden genommen, sondern sie hat einen hervorragenden Wahlkampf geführt, ist mit deutlichem Abstand in die Stichwahl gekommen, ist am Bismarckplatz direkt zur Ratsfrau gewählt worden und wird nun weitere Aufgaben an der Spitze unserer Stadt übernehmen. Kerstin Jensen als eine Art ‚bedauernswertes Geschöpf‘ darzustellen, das von finsteren Kräften ins Feuer geschickt wurde, ist ebenso lächerlich wie erbärmlich“.