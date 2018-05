Krefeld: Politik für Innenbebauung an der Dürerstraße

Krefeld Anwohner haben sich gegen die Bebauung gewehrt; die Stadt teilt die Bedenken nicht.

Während CDU, SPD und Grüne der Argumentation der Verwaltung folgten und die geplante Maßnahme als Beitrag sehen, "die hohe Nachfrage und somit den Bedarf nach Wohnfläche in dem Stadtteil zu befriedigen", äußerte FDP-Ratsherr Joachim Heitmann deutliche Kritik. Er fürchtet für die Zukunft einen Verlust des "Gebietscharakters". "Das private Grün ist für Krefeld stadtprägend", so Heitmann. Ebenfalls prägend sei in dem Planbereich die "Straßenrandbebauung" mit grünem Innenbereich. "Diesen Gebietscharakter knacken wir in diesem Wohngebiet jetzt und schaffen einen Präzedenzfall." Es sei davon auszugehen, dass dies nur der Anfang sei, dem sehr schnell die Anträge weiterer Eigentümer folgen werden. Man begebe sich mit dem vorliegenden Beschluss "ohne Not" in diese Problematik.