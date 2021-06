Sozialpolitik in Krefeld : Politik beschließt Sondersitzung zum Thema Obdachlosenheim

In der ehemaligen Don Bosco Schule an der Feldstraße sind Obdachlose untergebracht. Direkt nebenan befindet sich ein Neubaugebiet mit 45 Reihenhäusern. Foto: Carola Puvogel

Krefeld CDU und Grüne schlagen umfangreiche Änderungen zum Konzept des Obdachlosenheims im Südbezirk vor. Der Sozialausschuss hat daraufhin das Thema vertagt und eine Sondersitzung anberaumt. Anwohner hatten zuvor massiv protestiert

Die Politik ist offenbar entschlossen, die Pläne für den Ausbau des Obdachlosenheims an der Feldstraße im Südbezirk grundlegend zu überarbeiten, die Anwohner gründlich zu beteiligen und die Kapazität des Heims zu reduzieren. Hintergrund ist die Sitzung des Sozialausschusses am Dienstag. Das Thema Obdachlosenheim stand auf der Tagesordnung. CDU und Grüne hatten dazu umfangreiche Anträge vorbereitet; die SPD meldete Beratungsbedarf an. Die Ausschusspolitiker einigten sich schließlich einstimmig darauf, den Tagesordnungspunkt abzusetzen. Beschlossen wurde eine Sondersitzung für den 29. Juni. Erkennbar war das Bestreben, zu diesem wichtigen sozialpolitischen Thema große Einigkeit zu erzielen.

Auch die Grünen regen an, vom Konzept des großen Heims abzurücken und ein dezentrales Konzept mit mehreren Standorten für je unterschiedliche Gruppen – je nach Bedarf – zu erarbeiten. Die Kapazität in der ehemaligen Don Bosco Schule soll schrittweise reduziert werden. Die Grünen wollen die stärkere Einbeziehung der Wohlfahrtsverbände in die fachliche Ausarbeitung der Konzeption. Zudem soll sofort ein Runder Tisch einberufen und die Bürger intensiv beteiligt werden. Die Vorbehalte vor Ort gegen eine Zentralisierung im Südbezirk müssten ernstgenommen und diskutiert werden, heißt es. Benötigt werde „deutlich mehr Einsatz und vielfältigere Methoden“ für die Arbeit im Quartier, als dies in den vergangenen Jahren der Fall gewesen sei.