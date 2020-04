Schmiererei an Parteibüros : Polit-Hetze: Staatsschutz ermittelt Täter aus Umfeld der Grünen

Krefeld Die Krefelder Grünen haben ein Problem: Ein Unbekannter hat wiederholt das Parteibüro mit Parolen und Ziffern beschmiert. Es wurde Strafanzeige gestellt, der Staatsschutz hat sich eingeschaltet. Jetzt der ungeheuerliche Verdacht: Nicht der politische Gegner, sondern eine Person aus dem Umfeld der eigenen Partei soll der Urheber des Graffitis sein.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe sie einen Mann ermittelt, der für mehrere Sachbeschädigungen im Zeitraum von Donnerstag (16. April) bis Montag (20. April) durch Schmierereien mit verschiedenen Schriftzügen und anderem am Fenster des Krefelder Parteibüros der Grünen am Karlsplatz in Frage kommt. Die Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes führten zu dem Tatverdächtigen, der aus dem Umfeld der Partei stammt. Nach derzeitigem Stand stellt sich die Motivlage für die Schmierereien vornehmlich aus dem persönlichen Bereich dar. Bereits am 16. März hatten Unbekannte die Scheiben der Parteibüros „Bündnis`90/Die Grünen“ an der Roßstraße und der Partei „Die Linke“ an der Alte Linner Straße beschmiert. Ob der Tatverdächtige auch für diese Taten in Betracht kommt, wird derzeit ermittelt. Am 16. März hatten Unbekannte den Schriftzug SED aufgepinselt. SED steht für Sozialistische Einheitspartei Deutschlands und zeichnete verantwortlich für das Unrechtsregime in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). „Es ist bekannt, dass wir, die Linken und auch die SPD aus rechten und rechtspopulistischen Kreisen als grün-links versifft verunglimpft werden“, sagte Karsten Ludwig, Vorsitzender der Krefelder Grünen, damals im Gespräch mit unserer Redaktion. SED sei offenbar die Verkürzung für diese Beschimpfung.