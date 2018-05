NRW-Meisterschaften im Poetry Slam in Krefeld : In sechs Minuten kurz die Welt retten

Frauen auf die Bühne: Bei den NRW-Meisterschaften im Poetry Slam der Altersklasse U20 traten mit einer Ausnahme ausschließlich Frauen auf. Foto: Lothar Strücken

Krefeld Die Siegerin der NRW-Meisterschaften im Poetry Slam der Altersklasse U 20 ist Elena Nern. Die gebürtige Duisburgerin setzt sich mit zwei feministisch geprägten Texten gegen die starke Konkurrenz aus dem ganzen Bundesland durch. Lokalmatador Henry Kolnsberg schied im Halbfinale aus.

Die Meisterschaften fanden zum ersten Mal in Krefeld statt. Johannes Floehr und Bernard Hoffmeister führten das Publikum in der Mediothek mit Witz und Charme durch den kurzweiligen Abend.

Das Format Poetry-Slam ( Poesiewettstreit) gibt es in Deutschland seit den 1990-er Jahren. In sechs Minuten tragen die Dichterin oder der Dichter dem Publikum selbst geschriebene Texte vor. Die Jury wird an jedem Abend spontan aus den Zuschauern gecasted, doch der Applaus aller anderen Anwesenden entscheidet nicht unwesentlich darüber, wie hoch die Punktzahl zwischen 1 und 10 ausfällt. International gilt die deutschsprachige Slam-Szene als die größte der Welt und steht noch vor der englischsprachigen.

"Welten geschriebener Worte sind für manche auch Zufluchtsorte", sagt Gewinnerin Elena Nern. In der ersten Runde erntete die sympathische Slamerin von der Jury gleich zwei Mal die volle Punktzahl. In "Reden ist Silber, Schweigen ist Gold", spricht sie kleine und große Tabus unserer Gesellschaft an, Themen, die alle kennen, doch keiner den Mumm besitzt, darüber zu reden: "Wir schweigen zu brav über psychologischen Eigenbedarf", dichtet Nern gekonnt und kritisiert ein angepasstes Leben nach gesellschaftlichen Normen, was nicht nur für ihre Generation gilt. Die junge Poetin hat einen ausgeprägten Sinn für eingängige und klangvolle Textformen. Poesie und Geschichte (vor allem im zweiten Text) sind ihr wichtig, ihre Empfehlungen lautet "vergesst Silber und Gold und fangt an, darüber zu reden."

Vom Reden über gesellschaftliche Tabus geht es weiter zu einer aus dem Ruder gelaufenen Weinprobe (Kolja Fach, sehr kabarettistisch), über die Begegnung mit einem Obdachlosen (Matilda Heyer, mit viel Herz), zu statistischen Fakten contra Schicksalsfügung (Marie Cathleen, ehrlich und selbstironisch), bis hin zur romantischen Liebeserklärung an das Leben (Lisa Kohaupt, authentisch und verträumt): Das Themenspektrum des Abends ist wunderbar bunt und erfrischend ehrlich.

Doch scheint sich ein roter Faden durch die Bühnentexte zu ziehen. Die Zeit des Erwachsenwerdens und ihr Umgang damit. Kein Wunder. Die acht Slamerinnen und Slamer sind alle zwischen 17 und 19 Jahre alt. Das Kapitel Schule haben sie hinter sich gelassen. Was als nächstes kommt, bestimmen im besten Fall sie selbst, leere Seiten, für die es noch kein Drehbuch gibt, doch ganz viele Ideen und wache Köpfe. Neben Kolja Fach und Elena Nern, zieht Carly als drittstärkste Slamerin in die zweite Finalrunde ein.



„Hab nur keine Angst wie jeder andere zu sein“

"Erwachsenwerden", performt sie, bedeutet "man ist nur einer von vielen. Du sollst viel von allem halten. [... ] Hab nur keine Angst wie jeder andere zu sein", beschreibt die Dichterin die Gefühlswelten eines jungen Erwachsenen und spricht dabei vielen aus der Seele. Ihr Auftritt ist emotionaler, als die ihrer Mitstreiter, ihr Sprechgesang erinnert stark an die des HipHop. Spätestens jetzt erinnern sich auch die Älteren aus dem Publikum, wie es war, Angst vor der Zukunft zu haben.

Publikumslacher erntet Kolja Fach mit seinem zweiten humoristischen Text über eine fiktive Radiosendung, die als Reise in die Zukunft angelegt ist und sich in feuilletonistischem Rezensionsjargon schlechtem deutschsprachigem HipHop widmet. Die Gewinnerin des Abends, Elena Nern, spielt in ihrem zweiten Text die Situation eines Poetry Slams mit berühmten, verstorbenen Dichtern nach. Nern lässt Goethe, Schiller, Hölderlin und Brecht zu Wort kommen, sie baut sogar ein Dadaistisches Schmankerl ein und lässt den weltberühmten Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki als Moderator durch den Abend führen. Eine großartige Idee und Brücke zwischen dem klassischen Literaturkanon und dem zeitgenössischen Poesiewettkampf.

Dass Frauen in der Weltliteratur immer noch unterrepräsentiert sind, lässt Nern am Ende nicht unerwähnt. Hoffnung auf Veränderung macht der Abend. Mit einer Ausnahme sind die Finalisten des U20 NRW Poetry Slams alle weiblich, das hätte Else Lasker-Schüler und Mascha Kaleko mit Sicherheit gefallen.

