Krefeld Keinen Erfolg hatten Unbekannte, die an der Plückertzstraße in ein Einfamilienhaus eindringen wollten.

(ped) Unverrichteter Dinge sind die Unbekannten abgezogen, die zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, versucht haben, in ein Einfamilienhaus an der Plückertzstraße einzudringen. Sie hebelten an der Terrassentür, gelangten aber nicht ins Haus. Hinweise an Tel. 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de