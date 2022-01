Schulentwicklung in Krefeld : Platznot an Grundschulen: Mehr Erstklässler als 2021

Der charakteristische Altbau der Grotenburgschule in Bockum: Insgesamt fehlen der Grundschule die Räumlichkeiten für eine vierte Klasse. Eventuell soll die Kantine zum Klassenzimmer werden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Mit der neuen Grundschule an der Westparkstraße wird lediglich der Überhang aus anderen Schulen aufgefangen, der dort nicht mehr untergebracht werden kann. Besonders groß ist die Not an der Grotenburgschule.

Krefeld Grundschulen platzen aus allen Nähten: Insbesondere in den Bezirken Mitte, Nord und West verzeichnet die Stadt einen deutlichen Anstieg der Schülerzahlen. Für das Schuljahr 2022/23 gehen die Planer von gut 2200 Schülern aus, rund 150 mehr als im Vorschuljahr. Zehn Schulen müssen daher Schüler abweisen, am meisten sind es an der Bismarckschule (18). Besonders groß ist die Platznot an der Grotenburgschule. Das geht aus einer Unterlage der Stadt für die Sitzung des Schulausschusses am 18. Januar hervor.

Schon im letzten Jahr mussten demnach zusätzliche Klassen eingerichtet werden – darunter an der Bismarck-, der Brüder-Grimm-, der Jahn-, der Linden- und der Pestalozzischule sowie an der Grundschule Buscher Holzweg. In den drei erstgenannten Schulen ist die wiederholte Einrichtung einer zusätzlichen Klasse laut Stadt nicht mehr möglich – diese drei zusätzlichen Eingangsklassen kommen nun am Interimsstandort Westparkstraße unter, wo eine provisorische Grundschule aus dem Boden gestampft wird (wir berichteten). Dringend erforderlich sind Kapazitätserweiterungen an der Jahn-, der St.-Michael-/Lindenschule und an der Grotenburg-Schule.