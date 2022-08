Tool zur Förderung ehrenamtlicher Arbeit in Krefeld : Plattform soll Menschen für ehrenamtliche Arbeit begeistern

Krefeld Über eine Internetseite sollen Interessierte passende Projekte finden. So müssen sie sich nicht langfristig binden und helfen trotzdem in ihrer Stadt.

Nicht nur in Sportvereinen, auch für private Initiativen in der Stadt ist es derzeit schwierig, Ehrenamtler zu gewinnen, die freiwillig mithelfen. „Früher war das anders, aber heute geht der Wunsch, sich einzubringen und eine gewisse Selbstwirksamkeit zu erreichen, oft in Alltagsthemen, beruflichem und privatem Stress unter. Menschen scheuen den ersten Schritt“, sagt Marcel Beging. Der Krefelder ist unter anderem als zentrale Figur des Vereins „Freischwimmer“, der das alte Stadtbad nach und nach vitalisieren will, ein gutes Beispiel für jemanden, der mit anpacken möchte.

Aktuell stehen drei Projekte auf der Seite: „Wir haben mit den ,Freischwimmern‘ einen zweiten Zugang zum Freibad des Stadtbades durch ein Haus auf der Lewerentzstraße vorbereitet. Der Durchbruch wird von uns gemacht. Dann geht es darum, diesen zu verschönern, beispielsweise zu streichen. Das soll am 10. September passieren“, sagt Mevißen. Weitere Projekte sind die Schaffung von Rankhilfen in Blumenkübeln am ehemals vermüllten Platz ohne Namen an der Dießemer Straße 61 und die Reaktivierung des Quartierszentrums an der Remscheider Straße in Stahldorf. „Diese Projekte zeigen, wie viel bürgerliches Engagement in der Stadt bewegen kann. Und es gibt den Menschen ein Gefühl der Selbstwirksamkeit, sorgt für ein schönes Stadtumfeld und aufgewertete Quartiere“, sagt Schilling.