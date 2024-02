Kompakte Bauweise mit hohem Grün- und Freiflächenanteil Plankerheide – Gemeinschaftshöfe, viel Grün, wenig Autos

Ein zweites „Haus der Bildung“ soll im Zusammenhang mit dem neuen Wohngebiet gebaut werden. Die Ausschüsse empfehlen die Einrichtung an der Kölner Straße. Das zweite "Haus der Bildung" würde dann nicht nur in der Nähe zum Wohngebiet Plankerheide liegen, sondern auch zum Neubaugebiet Fischeln Südwest, das ebenfalls in den nächsten Jahren entstehen soll. Der Gewinnerentwurf greift den durch die Ausschüsse favorisierten Standort auf. Zum Entwurf gehört eine fast 16.000 Quadratmeter große Planfläche für die Einrichtung eines „Haus der Bildung“.