Krefeld : Spatenstich für die Moschee am 3. Oktober

Krefeld Die Ditib-Gemeinde Fatih Camii benötigt noch Spenden, um das fünf Millionen Euro teure Großvorhaben zu finanzieren. Bislang hat sie gut eine Millionen Euro gesammelt. Das Projekt soll 2023 oder 2024 realisiert sein.

Es kann losgehen: Am Tag der deutschen Einheit beginnt der Bau der fünf Millionen Euro teuren Moschee der Ditib-Gemeinde Fatih Camii in der Innenstadt. Das teilten am Donnerstag die Vorstandsmitglieder Ibrahim Öztürk, Halide Özkurt, Veysel Arsoy und Imam Yüksel Bayalan in den Räumen an der Saumstraße mit. Die Jahre, in denen muslimische Krefelder ihre Religion in Hinterhöfen zelebrieren mussten, seien in absehbarer Zeit vorbei, erklärte Arsoy, der eine Art Projektleiter für das Vorhaben ist.