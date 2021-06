Jetzt hat der Bürger das Wort : Pläne für Kraftwerks-Umbau im Chempark liegen aus

Krefeld Der Chemparkbetreiber Currenta will 50 Millionen Euro am Standort Uerdingen investieren. Die Pläne sind einsehbar, Interessierte, Betroffene und Anwohner können ab sofort Kritik und Anregungen zu dem Projekt einbringen. Die Frist läuft.

Es ist die erste Riesen-Investition seit der neue Eigentümer Macquarie Infrastructure and Reals Assets (Mira) die Currenta als Chempark-Betreiber von der Bayer AG und der Lanxess AG übernommen hat. Die Currenta kündigte am Freitag an, das Kraftwerk (N230) im Uerdinger Chempark für 50 Millionen Euro zu modernisieren. Das Kraftwerk soll bis zum Jahr 2025 umfassend erneuert werden und stelle einen wichtigen Zwischenschritt auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität dar, erklärte ein Unternehmenssprecher im März. Ab heute liegen die Pläne öffentlich zur Einsicht aus, teilte die Bezirksregierung Düsseldorf am Mittwoch mit.