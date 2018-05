Krefeld : Pkw fliegt fünf Meter durch die Luft und landet auf dem Dach

Krefeld Schwer verletzt worden ist am Dienstag ein 19-Jähriger aus Krefeld bei einem Verkehrsunfall in Dortmund. Wie die Polizei gestern mitteilte, kam der junge Mann gegen 21.10 Uhr im Kurvenbereich einer Ausfahrt nach links von der Fahrbahn ab. Hier geriet er mit seinem Pkw auf einen Erdwall, der das Fahrzeug in die Luft katapultierte. Der Wagen touchierte in rund fünf Metern Höhe Bäume und Sträucher, drehte sich in der Luft und landete auf dem Dach wieder auf der Straße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hier schleuderte das Auto quer über die Fahrbahn der Anschlussstelle, durchbrach die rechtsseitigen Schutzplanken und prallte schließlich gegen einen Baum. Der 19-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Verletzten aus seinem Fahrzeugwrack. Ein Rettungswagen brachte das Opfer in ein Krankenhaus. Lebensgefahr konnten die Einsatzkräfte zu diesem Zeitpunkt nicht ausschließen. Der Sachschaden wird auf circa 8000 Euro geschätzt.

(jon)