Im Dezember gestohlen Krefelder Pkw nachts in Moers ausgebrannt

Die Polizei versucht seit Monaten, das Geschehen zu rekonstruieren: In der Nacht zum Dienstag, 20. Februar, ist in Moers gegen 0.15 Uhr ein Pkw auf der Stormstraße in Brand geraten. Anwohner waren zuvor durch einen lauten Knall aufmerksam geworden und meldeten kurz darauf einen in Brand stehenden blauen Opel Corsa mit dem amtlichen Kennzeichen GE-AJ322. Der Pkw stand auf einem Parkplatz neben weiteren abgestellten Autos. Der Wagen brannte trotz alarmierter Feuerwehr vollständig aus. Ein weiterer wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen Unbekannte den Opel Corsa bereits im Zeitraum zwischen dem 22. Dezember 2023 und 27. Dezember 2023 auf der Hessenstraße in Krefeld. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Verbleib des Pkw in der Zeit zwischen dem Diebstahl im Dezember 2023 und heute machen können. Hinweise an die Polizei Moers, Telefonnummer 02841 1710.