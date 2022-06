Im Seidenweberhaus : Star-Pianist Martin Stadtfeld begeistert in Krefeld

Krefeld Im letzten Sinfoniekonzert überzeugten Mihkel Kütson und die Sinfoniker mit einem völlig gegensätzlichen Programm im Seidenweberhaus.

Bereits das einleitende Allegro moderato, bei dem der Solist alleine beginnt, zeigte die exzellente Spielkultur des Gastes. Ohne die Interpretation zu verzärteln, wirkt Stadtfelds Spiel selbst bei höheren Stärkegraden und virtuosen Passagen immer noch wie ein von Emotionen getragenes Streicheln der Tasten. Unübertroffen beispielsweise die fein austarierten Übergänge von den Soli zum jeweils nächsten Orchestereinsatz, die Kütson und das Orchester in ebensolcher Sorgfalt mitvollzogen. Das nahtlose Miteinander im Kopfsatz, der spannungsvolle Dialog von Klavier und Instrumentalisten im Andante con moto und die Heiterkeit des rhythmisch geprägten, aber nie martialisch ausufernden Rondo Vivace – hier stimmte wirklich alles. Das empfand wohl auch der umjubelte Solist so – er applaudierte immer wieder den Orchestermitgliedern, die mit ihm vorbildlich harmoniert hatten.

Martin Stadtfeld studierte in Frankfurt in der Klasse von Lev Natochenny. Wichtig war ihm der 1. Preis beim Bach-Wettbewerb in Leipzig. Furore machte der 22-Jährige mit seiner ersten CD- den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Neben seiner Solokarriere komponiert und arrangiert Stadtfeld – vornehmlich für Kinder, um sie an klassische Musik heranzuführen.

Als „Brückenbauer der Kulturen“ sieht sich der 1970 in Ankara geborene Pianist und Komponist Fazil Say, dessen „Sinfonie Nr.1 für großes Orchester und türkische Instrumente“ Mihkel Kütson für die zweite Hälfte des Konzerts ausgesucht hatte. Zum groß besetzten Orchester mit reichlich Schlagwerk gesellten sich noch die Ney, ein blockflötenartiges türkisches Instrument, gespielt von Valentina Bellanova; Kanun, der an unsere Zither erinnert (gespielt von Muhittin Kemal Temel) - dazu die türkischen Schlaginstrumente Kudüm, Bendir und Darbooka, denen sich Dominik Lang - seit 1993 Orchesterschlagzeuger bei den Niederrheinischen Sinfonikern - sehr präzise widmete.

Die „Istanbul Senfonisi“, so der Originaltitel, ist ein 2008/2009 entstandenes Auftragswerk des Dortmunder Konzerthauses – dort war Fazil Say von 2005 bis 2009 Artist in Residence - und des WDR. Es sollte die besondere Verbindung der Europäischen Kulturhauptstädte 2010, Istanbul und Ruhrgebiet, dokumentieren. Das siebenteilige Opus erzählt von der Vergangenheit, dann von der Eroberung Konstantinopels und dokumentiert darauf Says „jahrzehntelange Wut über den Missbrauch der Religion für politische Zwecke, über Fanatismus und Radikalisierung“. Dann öffnen sich musikalisch die Türen der wunderschönen „Blauen Moschee“, zurück geht es ins geschäftige Alltagsleben Istanbuls, die unterschiedlichen Schicksale der Menschen werden in Töne gegossen, und der Kanun eröffnet improvisierend die Tänze einer orientalischen Nacht. Schließlich endet das Werk mit dem Meeresrauschen, mit dem es begonnen hatte - erzeugt von einem sogenannten „ocean drum“.