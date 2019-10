Konzerte in Krefeld : Pianistin setzt Meistern klingende Denkmäler

Krefeld Aurelia Visovan spielte ein heiteres Klavierkonzert in der Reihe der Kawai-Konzerte.

Aurelia Visovan, die Pianistin des Konzerts vorzustellen, ließ sich Ralph Schürmanns, der Leiter der Musikschule, nicht nehmen: „Heute begrüßt Sie mal der Hausherr.“ Und es wurde offensichtlich, weshalb: „Weil sie in Lehraufträgen die Musik weiter gibt.“ Die 27-Jährige hat bereits Lehraufträge für Klavier an der Hochschule für Musik in Nürnberg und an der Universität für Musik in Wien. Auch bei ihrem Soloabend in der Reihe der Kawai-Konzerte im Helmut-Mönkemeyer-Saal moderiert die Rumänin ihr Programm. Schon beim ersten Blick darauf wird deutlich, dass sie verschiedenen berühmten Komponisten klingende Denkmäler setzen wird, die Claude Debussy (1862-1918) und Maurice Ravel (1875-1937) geschaffen haben.