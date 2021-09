Krefeld setzt auf Photovoltaik : Der städtische Weg zur neuen Nachhaltigkeit

Das zentrale Gebäudemanagement der Stadt Krefeld will künftig, gestützt durch eine Ratsentscheidung, weit mehr auf Photovoltaik setzen. Foto: dpa/Oliver Berg

Krefeld „Wir haben im vergangenen Jahr beschlossen, auf jedem Neubau, auf dem es sinnvoll ist, eine Solaranlage zu verbauen. Das wurde im November im Betriebsausschuss besprochen“, erläutert Angelika Naebers vom Gebäudemanagement.

Krefelds Gebäude sollen in der Zukunft nachhaltig sein – in Hinsicht auf Werkstoffe, Energie, aber auch soziale Komponenten und nicht zuletzt Ökonomie. Darum hat sich die Stadt im vergangenen Jahr unter anderem dem „Healthy-Building-Network“ angeschlossen. Doch auch rund um die Gebäude soll Nachhaltigkeit Einzug halten. So will das zentrale Gebäudemanagement (ZGM) künftig, gestützt durch eine Ratsentscheidung, weit mehr auf Photovoltaik setzen. „Wir haben im vergangenen Jahr beschlossen, auf jedem Neubau, auf dem es sinnvoll ist, eine Solaranlage zu verbauen. Das wurde im November im Betriebsausschuss besprochen“, erläutert Angelika Naebers, Abteilungsleiterin im ZGM für den Bereich Neubauprojektmanagement.

Auch auf Bestandsgebäuden soll das geprüft werden. „Hier gilt es aber vieles zu beachten. Gibt die Statik des Daches es her? Gibt es Verschattung? Zu welchen Tageszeiten? Aktuell sind einige Mitarbeiter unterwegs, um genau das an vielen Objekten zu prüfen“, sagt die Verantwortliche. Dabei sei der Stadt bewusst, dass es sich gerade bei PV um ein Investment handelt, das sich in vergleichsweise kurzer Zeit amortisiert und dann Gewinne abwirft. „Trotzdem muss es aber erst einmal vorfinanziert werden. Das Geld müssen wir erst einmal haben, auch wenn wir über die Jahre mit viel Plus aus der Sache rausgehen“, erläutert Naebers.

Info Das ist die Healthy-Building-Bauweise Ganzheitlich Der Healthy-Building-Ansatz setzt eine ganzheitliche Betrachtung von Gebäuden voraus. Dabei wird idealerweise alles bilanziert. Energie- und Flächenverbrauch gehen in die Betrachtung ebenso ein, wie Umweltgifte, Lärm oder Luftbelastung für die Menschen, die im Gebäude leben oder arbeiten. Nutzen Im Idealfall wird in ein Gebäude zu keinem Zeitpunkt eine giftige Substanz eingebracht. Lüftungssysteme, Schallschutz und Recyclebarkeit gehören ebenso dazu, wie Sozialverträglichkeit und sozialer Nutzen.

Doch nicht nur hier würde die Stadt in Nachhaltigkeit investieren, erläutert die Stellvertreterin von ZGM-Leiter Rachid Jaghou. „Wir haben zum Beispiel in den vergangenen Jahren die großen Sporthallen sukzessive auf LED-Technik umgestellt. Das amortisiert sich bereits nach zwei Jahren. Wir haben unser Investitionsvolumen vervierfacht und haben zusätzlich viele Fördertöpfe identifiziert und reizen alle Förderung aus“, erläutert Naebers. Damit werde der Stadt langfristig viel Geld gespart, erläutert sie.

Ein weiterer Punkt der Nachhaltigkeit sei die Mitgliedschaft Krefelds im „Healthy-Building-Network“. „Dabei gibt es viele Komponenten. Die so errichteten Gebäude sollen ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig sein. Die aktuell fertiggestellten Kitas sind eigentlich noch nicht formal Teil dieses Konzepts. Die neue Kita an der Ritterstraße ist eigentlich das erste Objekt, das komplett nach diesen Standards gebaut ist. Aber wir beschäftigen uns schon länger mit diesem Thema und auch die anderen Kitas wie Appellweg oder Cäcilienstraße erfüllen faktisch die Vorgaben sehr weitgehend“, sagt sie.

Auch Fassadenbegrünung werde untersucht. „Generell ist das gerade für den Innenstadtbereich eine sehr interessante Sache. Allerdings haben sie einen sehr hohen Wartungsaufwand. Moose und Flechten sind auf der anderen Seite sehr pflegeleicht. Hier denken wir im Moment durchaus intensiver nach“, erläutert sie einen weiteren Punkt.

Beim Healthy-Building-Ansatz geht es darum, möglichst von vornherein nachhaltig zu bauen. Die eingesetzten Materialien sind Cradle-to-Cradle-zertifiziert. Giftstoffe dürfen nicht verwendet werden. Luftqualität, Energieeffizienz, Recyclebarkeit und Lärmschutz werden bedacht. „Es geht aber auch darum, investierte Energie zu erhalten, das heißt, wo möglich zu sanieren statt ganz neu zu bauen. Das ist aber im Bestand nicht immer leicht. Schon gar nicht nach Healthy-Building-Standards“, sagt Naebers.