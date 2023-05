Ritterturnier in Krefeld Flachsmarkt lädt zur Burg Linn ein

Der Flachsmarkt hat am Pfingstsamstag (27. Mai) sowie am Pfingstsonntag (28. Mai) jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Am Pfingstmontag (29. Mai) können Besucher das bunte Treiben von 10 bis 18 Uhr erleben. Am Samstag (27. Mai) ist Familientag: Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt. Mit der Eintrittskarte zum Flachsmarkt erhalten Besucher beim Kauf einer Verbundkarte der Linner Museen 50 Prozent Ermäßigung. Mit der Verbundkarte kann man nach Pfingsten bis Ende des Jahres das Niederrheinmuseum, die Burg mit Jagdschloss und das Deutsche Textilmuseum besuchen. Anfahrt & Eintrittspreise - Kombi-Ticket 2023 gilt die Flachsmarkt-Eintrittskarte auch als Ticket für die Hin- und Rückfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln im VRR (2. Klasse) Preisstufe B, bezogen auf das Tarifgebiet Krefeld. Das Kombiticket ist an den Pfingsttagen auf allen SWK-Linien beim Bus- oder Straßenbahnfahrer erhältlich. Im Vorverkauf sind Eintrittstickets an allen SWK MOBIL Verkaufsstellen in und um Krefeld erhältlich. Außerdem halten die Filialen der Sparkasse Krefeld in Oppum, Uerdingen und Linn und das „Netten Eiscafe“ auf der Albert-SteegerStraße 10 die Karten bereit.