Konzerte in Krefeld : Peter Orloff, die Kosaken und das Wolga-Lied

Krefeld Am 2. Februar kommen der Sänger und sein Chor in die Alte Kirche. Er verspricht ein „total emotionales“ Konzerterlebnis.

(ped) Selbst Peter Orloff betrachtet es als gute Tradition, dass er rund um den Jahreswechsel mit seinem Schwarzmeer-Kosaken-Chor in Krefeld gastiert. Im vergangenen Jahr war er um diese Zeit fürs Fernsehen im australischen Dschungel. Die Gage spendete er, wie er mitteilt, an „eine Schule für Indianerkinder in Argentinien“. In diesem Jahr feiert Orloff sein 60-Jahre-Bühnenjubiläum. Am Sonntag, 2. Februar, kommt er mit dem Chor und dem Programm „Das Wolgalied – Total emotional“ in die Alte Kirche. Das Konzert beginnt um 16 Uhr.