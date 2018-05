Krefeld: Peter Behrens, Pionier des Industriedesigns

Nahtlos ist der Übergang vom zeitgenössischen Design zu den berühmten Anfängen: In "Peter Behrens. Das Praktische und das Ideale", kuratiert von Magdalena Holzhey, lässt sich verfolgen, wie schnell sich der damals junge Peter Behrens vom Jugendstil befreite und zum Wegbereiter der Werbe- und Industriegestaltung zu Beginn des vorigen Jahrhunderts wurde. Und wie rasch sich Zeitgeschmack änderte.

Peter Behrens hat das Corporate Design erfunden - für die Delmenhorster Anker Werke und für AEG, für die er von der Bogenlampe über das Firmenlogo bis zur Architektur verantwortlich war. Die Schau ist ein Prolog zu "Bauhaus 100 - im Westen". Eigentlich ist es eine Trilogie: Auch das LVR-Industriemuseum in Oberhausen und das MAKK-Museum für angewandte Kunst in Köln widmen Behrens, der in diesem Jahr 150 würde, zurzeit je eine Ausstellung. Behrens und Krefeld - das ist der Beginn der Geschichte. Museumsdirektor Deneken ist schon 1898, kurz nach der Eröffnung des KWM auf das Multitalent aufmerksam geworden. Ein 150 Seiten langer Briefwechsel, der in der Forschung bislang kaum wahrgenommen worden ist, bezeugt einen regen Gedankenaustausch zwischen dem Museumsmann und dem Künstler rund um die Frage, wie sich Kunst und Lebensgestaltung vereinbaren lassen. Mit dem neuen Etat für den Erhalt der Sammlung und Geld von der Kulturstiftung der Länder soll das Konvolut aufgearbeitet werden.