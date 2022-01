Gedenken an Affenhausbrand : Erneut Demonstration vor dem Krefelder Zoo

Vor einer Woche am Samstag, 1. Januar, haben Prominente an einer „Mahnwache“ vor dem Zoo teilgenommen: der bekannte Kriminalpathologe Mark Benecke (r.), der Leiter des Great Ape Project, Colin Goldner (l.), und Ralf Seeger (bekannt durch „Harte Hunde“ bei Vox). Foto: Sven Schalljo

Krefeld Nur eine Woche nach einer „Mahnwache“ vor dem Zoo mit Prominenten plant nun Peta eine Demonstration vor dem Zoo. Gefordert wird unter anderem, das Spendengeld zum Wiederaufbau des Affenparks in den Schutz des natürlichen Lebensraums von Menschenaffen zu stecken.

Nach der „Mahnwache“ des zookritischen Great Ape Project am vergangenen Samstag wird nun am Samstag, 8. Januar, 12.30 Uhr, die Tierschutzorganisation Peta eine Demonstration vor dem Krefelder Zoo veranstalten. Peta ist wegen ihrer teils als extrem kritisierten Positionen nicht unumstritten. Ort der Demonstration ist der Zooparkplatz gegenüber vom Zooeingang am Anfang der Violstraße.

Das sogenannte „Peta Zwei-Streetteam Düsseldorf“ will an die Brandkatastrophe im Zoo erinnern und auch gegen die Haltungsbedingungen der beiden Schimpansen Bally und LImbo protestieren. Die Aktivisten tragen Trauerschleifen, Sträflingskostüme und Affenmasken, heißt es in der Ankündigung. Zudem soll eine als Affe verkleidete Person in einem Käfig die, so wörtlich, „Isolationshaft der überlebenden Schimpansen Bally und Limbo symbolisieren“.