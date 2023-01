Pestalozzi-Schule aus Krefeld gewinnt Malwettbewerb des Landtags – wovor Kinder Angst haben

Das Präsidium des Landtags mit den Siegerbildern: Der Präsident des Landtags, André Kuper (2.v.l.) präsentiert das Siegerbild der Pestalozzischule Krefeld. Vizepräsident Rainer Schmeltzer (r.) ist mit dem Bild der Paul-Gerhardt-Schule in Rheine (Platz 2) zu sehen, Vizepräsidentin Berivan Aymaz mit dem Bild der Katholischen Grundschule Buisdorf in Sankt Augustin (Platz 3). Vizepräsident Christof Rasche (l.) hat die Bastelarbeit der Grundschule Burg Berge in Odenthal in den Händen, die einen Sonderpreis erhielt.

Foto: Landtag NRW/Bernd Schälte