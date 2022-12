Versteigerung für „Mobisatt“ der Krefelder Tafel „Peace“-Zeichen von Jari Banas ersteigern für „Mobisatt“

Die Kindertafel der Tafel Krefeld hat eine weitere Aktion ins Leben gerufen: „Mobisatt“. Das Spielemobil „Mobifant“ erhält hierdurch ein Winterquartier. Kinder können in diesem Winterquartier montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr am Westwall 37 – 39 an einem offenen Spielangebot in geheizten Räumen teilnehmen und erhalten zudem ein frisch gekochtes warmes Mittagessen. Dies hat der Initiator, der Eventveranstalter Reno Müller (der etwa in Krefeld die Gartenwelt ausrichtet) zum Anlass genommen, einen neuen Spendenaufruf für Mobisatt ins Leben zu rufen – aufgehängt an der Versteigerung von Werken des Krefelder Zeichners Jari Banas.