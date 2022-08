US-Polizeiwagen in Krefeld : Parade der Police Cars bei Mo’s Bikertreff

Foto: K. Brammertz 12 Bilder Der Police Car Owner of America e. V. feierte in Krefeld sein 25-jähriges Bestehen.

Krefeld Imposante Einsatzwagen des Sheriffs und ein Dodge wie von den Blues Brothers: Eine beeindruckende Parade und viel zu bestaunen gab es jetz, als der Verein der Besitzer amerikanischer Polizeiautos sein 25-jähriges Bestehen in Krefeld feierte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinrich Löhr

Dass Menschen mitunter die komischsten Hobbys haben, ist bekannt. „Et gibbt nix, wat et nit gibbt,“ pflegt der Niederrheiner dann zu sagen. In diese Kategorie fällt auch das zweitägige Treffen, das am vergangenen Wochenende auf dem Gelände der Niederrheinhalle bei Mo’s Bikertreff stattfand. Der Police Car Owner of America e. V., zu Deutsch die Vereinigung der Besitzer amerikanischer Polizeifahrzeuge, feierte in Krefeld sein 25-jähriges Bestehen.

Wie kommt ein Verein, der seinen Sitz im niedersächsischen Langlingen hat, dazu, ausgerechnet in Krefeld zu feiern – auch wenn er deutschlandweit aktiv ist? „Ich wohne in Straelen, kenne das Gelände von den zahlreichen Oldtimertreffen, die mit unterschiedlichen Schwerpunkten Wochenende für Wochenende hier stattfinden, da lag es doch nahe, eine Anfrage zu stellen“, sagt Karsten Brammertz. Präsident - und damit stilecht - lautet der Titel des 34-jährigen ersten Mannes des kurz PCOOA genannten Vereins. „Und für uns war es eine Ehre, Gastgeber dieser Veranstaltung sein zu dürfen“, antworten Mo und Michael Hanselmann, die seit 20 Jahren die Gastronomie der Niederrheinhalle bewirtschaften.

Mehr als 50 Fahrzeuge – in ihrem früheren Leben sämtlich auf amerikanischen Straßen im Einsatz – waren zu sehen. Darunter auch je eines aus Österreich und den Niederlanden. Die weiteste Anreise mit 1.400 Kilometern aber hatte ein Enthusiast aus Norwegen.

Auch wenn der Schwerpunkt der Vereinsarbeit in allem liegt, was direkt mit den Fahrzeugen zu tun hat, immer wieder mal wird der Blick auch auf die Arbeitsweise der amerikanischen Polizei gerichtet. In Krefeld wurden in einem eigens errichteten Zelt Uniformen und Equipment wie Straßensperren und Nagelbretter gezeigt. „Unsere Vereinsmitglieder sind häufig in den Staaten. Vielfach haben sie durch dieses Hobby sogar persönlichen Kontakt zu den amerikanischen Polizisten bekommen, manche kennen sogar den Officer, der ihr Auto im Einsatz bewegt hat. Es sind echte deutsch-amerikanische Freundschaften entstanden“, erzählt Brammertz, der selber seit 2008 einen 1998er Ford Crown Victoria Police Interceptor des Seminole County Sheriff‘s Office in Flordia sein eigen nennt. Die Dienstzeit dieses Fahrzeugs war von 1998 bis 2004.

Dass bei diesem Hobby auch der aktuelle Ruf der amerikanischen Polizei zum Thema wird, bleibt nicht aus. „Wenn ein unschuldiger Mensch bei einem Polizeieinsatz zu Tode kommt, ist das schrecklich. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass im Jahr 2021 in den USA 62 Polizisten durch Schusswaffen getötet wurden“, sagt Brammertz. „Was ich aber bitte nicht als Aufrechnung verstanden wissen will, sondern als Denkansatz, dass das Problem keinesfalls einseitig ist.“

Am Wochenende in Krefeld aber standen gesellschaftliche Konflikte im Hintergrund, wurde das Jubiläum gefeiert. Endlich konnte man das sehen und hören, was man sonst nur aus amerikanischen Krimi- und Fernsehserien kennt. Sehen: das gelbe und rote Licht, das vom Dach dieser Autos im Einsatz geworfen wird. Und Hören: das typische, einem Geheul nahe kommende Geräusch der amerikanischen Polizeisirenen. Das ist die Faszination, die diese Fahrzeuge ausstrahlen. Die Augen erwachsener Männer leuchten wie die eines zehnjährigen Jungen, der gerade genauso ein Modell als Spielzeugauto geschenkt bekommen hat.

Zu Bestaunen waren die Sirenen und Lichtorgeln aber natürlich nur auf abgesperrtem Gelände. Im Straßenverkehr müssen beide abgedeckt sein, so schreibt es die deutsche Straßenverkehrsordnung vor. „Und das ist in unserem Verein Ehrenkodex“, berichtet Brammertz von den 60 Mitgliedern. „Wir sehen mit Sorge, wie Fahrzeuge aus den USA importiert und von Eventpublikum missbraucht werden. Das Benutzen von Sirenen und Blitzlicht im öffentlichen Verkehr ist kein Dumme-Jungen-Streich“. Das, was die Blues Brothers in dem legendären gleichnamigen Film in ihrem ausgemusterten 1974er Dodge Monaco der Mount Prospect Police anstellten, ist also keinesfalls zur Nachahmung empfohlen.