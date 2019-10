Krefeld : Paukenschlag: Malteser verkaufen St.Josefshospital in Uerdingen

Foto: Lammertz, Thomas (lamm) Der neue Bettentrakt des St.Josefshospital in Uerdingen. Die Malteser haben 23 Millionen Euro in das Krankenhaus investiert. Jetzt wollen sie es verkaufen.

Krefeld Auf einer Betriebsversammlung sind die rund 400 Mitarbeiter in Uerdingen am Donnerstag informiert worden. Die Malteser hatten gerade 23 Millionen Euro in das Haus gesteckt.

Paukenschlag für das St-Josefshospital in Uerdingen: Die Malteser Deutschland gGmbH hat am Donnerstag in Köln mitgeteilt, dass sechs der acht Malteser-Akutkrankenhäuser verkauft werden sollen, darunter das St.Josefshospital und die beiden Kliniken in Duisburg. St. Josef in Uerdingen, die St.Anna-Klinik Duisburg-Huckingen und das St.Johannes-Stift in Duisburg-Homberg bilden zusammen den Klinikverbund Rhein Ruhr mit enger Zusammenarbeit aller drei Häuser. Die rund 400 Mitarbeiter in Uerdingen sind am Donnerstag über die Pläne bei einer Betriebsversammlung informiert worden. Parallel dazu ist die Malteser-Führung in Köln an die Öffentlichkeit gegangen. Der Bestand der Uerdinger Klinik ist nach Angaben der Malteser auch nach einem Eigentümerwechsel nicht gefährdet, der Betrieb gehe normal weiter.

Der Verkauf kommt überraschend, weil die Malteser zuletzt 23 Millionen Euro in die Uerdinger Klinik investiert haben. Die Malteser hatten das Haus 2013 übernommen und sofort damit begonnen, den in die Jahre gekommenen Komplex, der nicht mehr modernen Krankenhausstrukturen genügte, umzubauen. Vor zwei Jahren, im November 2017, wurde Richtfest für den fünfgeschossigen Neubau eines Bettentraktes gefeiert, im Oktober dieses Jahres sind die ersten Patienten eingezogen.

Nach Angaben der Malteser gibt es bereits Gespräche mit Interessenten. „Um den laufenden Betrieb dieser Häuser nahtlos zu gewährleisten, werden als mögliche neue Eigentümer ausschließlich in Deutschland tätige und auf dem deutschen Gesundheitsmarkt erfahrene und renommierte Krankenhausträger angesprochen“, betonen die Malteser.