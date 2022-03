Kosten für die Sanierung : Paukenschlag: Keine Förderung für die Grotenburg

Krefeld Damit hat niemand gerechnet: Trotz eines positiven Vorbescheides bekommt die Stadt kein Fördergeld des Bundes für die Sanierung des Grotenburg-Stadions. Die Krefelder Politik ist ratlos über den Rückzieher.

Paukenschlag im Rat: Die Finanzierung der Grotenburg-Sanierung ist vorerst zusammengebrochen. Wie Planungsdezernent Marcus Beyer am Donnerstagabend im Rat unter dem Tagesordnungspunkt Eingänge und Mitteilungen auf Nachfrage der FDP mitteilte, ist der Stadt mündlich mitgeteilt worden, dass die Stadt kein Fördergeld für die Sanierung der Grotenburg bekommt. Die schriftliche Begründung für die Ablehnung erfolge am Montag. Damit fehlen im Finanzierungsplan der Stadt 3,3 Millionen Euro.

Hintergrund: Im März 2021 hat der Rat eine Stadionsanierung für 16,3 Millionen Euro beschlossen. Davon sollten etwa 3,3 Millionen Euro aus einer Förderung des Bundes kommen Der Förderantrag für das Grotenburg-Stadion wurde am 18. Dezember 2018 gestellt. Der Antrag wurde am 9.September 2020 vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung als förderwürdig ausgewählt – dies wurde im Haushaltsausschuss des Bundestages so beschlossen. Der offizielle Förderantrag mit allen Unterlagen für den Zuschuss wurde von der Stadt fristgerecht im Juni 2021 beim Projektträger gestellt. Projektträger ist das Forschungszentrum Jülich, das im Auftrag des Bundes die Förderungen abwickelt.