Ist das Leben nicht schön?Es ist Weihnachten und ausgerechnet an jenem Abend verlässt George Bailey seinen Lebensmut. Er möchte sich von einer Brücke stürzen, doch der Himmel beschließt ihm einen Engel zu schicken. Im Dienst ist allerdings nur Clarence, ein Engel zweiter Klasse ohne Flügel. Sie versucht George das Leben zu retten und unternimmt eine Reise in seine Vergangenheit. Die Handlung wird als Rückblende erzählt. Nach und nach erfährt George wie seine Heimatstadt aussehen würde, wenn er nie geboren worden wäre. Das gibt ihm seinen Mut zurück. Die Tragikkomödie aus dem Jahr 1946 wird als einer der besten Filme aller Zeiten gehandelt und ist auch für Schappert ein echter Klassiker, der sich mit der Frage "Was wäre wenn" beschäftigt.