Kommentar : Parken paradox: Wo das Problem liegt

Krefeld Ein neues Gutachten schlägt vor, die Höchstparkdauer in der City von drei auf zwei Stunden zu senken. Der Einzelhandel ist dagegen.

Das Gutachten zur Parksituation in Krefeld ist wichtig, weil es die Debatte um ein neues Konzept und das Thema Auto in der Innenstadt auf empirische Grundlagen stellt. Die Lage ist fast paradox: Krefeld hat objektiv genügend Parkplätze und dennoch zu viel Parksuchverkehr, weil die Parkplätze vor allem in den nur zu zwei Dritteln ausgelasteten Parkhäusern von den Besuchern nicht angenommen werden.