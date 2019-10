Parken in Krefeld : Parken: Handel gegen Zwei-Stunden-Regel

Soll die Regel für die ganze Innenstadt werden: Höchstens zwei Stunden Parkdauer per Parkscheibe, so wie hier an der Luisenstraße. Foto: Jens Voss

Krefeld Ein Gutachten für ein Parkraumkonzept schlägt vor, die Höchstdauer für Parkscheiben in der City auf zwei Stunden zu senken. Auch die Parkhäuser sind ein Problem: Viele werden zu oft als zu schmutzig und zu eng gemieden.

Zwischen Politik und Verwaltung sowie dem Einzelhandel bahnt sich ein Konflikt über die Frage an, ob die Parkzeit bei parkscheibenpflichtigen Parkplätzen von heute drei auf zwei Stunden gesenkt werden soll. Hauptgrund: Die Durchschnittsparkdauer betrage zwei Stunden. Ein neues Gutachten zur Parksituation schlägt diese Maßnahme vor. Der Einzelhandel befürchtet, dass damit gerade die Kunden verprellt werden, die sich länger in der Stadt aufhalten.

Das Gutachten wird am Mittwoch, 30. Oktober, in einer gemeinsamen Sitzung von Planungs- und Umweltausschuss vorgestellt. Mit der Verkürzung der Parkzeit sollen laut Gutachten „Langzeit- und Dauerparker auf Dauerparkbereiche in den Parkhäusern oder auf private Stellplatzanlagen verlagert werden“. Gravierende Probleme bei diesem Kalkül benennt das Gutachten selbst: Das Parken in Parkhäusern sei oft wenig attraktiv, die Parkhäuser werden zumeist von Dauerparkern oder ortsfremden Kurzzeitparkern genutzt. „Die Parkhäuser sind zum Teil unübersichtlich, ungepflegt und eng“, heißt es weiter. Entsprechend unbefriedigend ist demnach die Auslastung der Krefelder Parkhäuser: Werktags (mit Samstags) ergeben sich laut Gutachten im Mittel maximale Auslastungen zwischen 16 und 67 Prozent. Die höchsten Auslastungen betragen am Werktag 94 und am Samstag 76 Prozent.

Die Innenstadt wurde im Zuge des Gutachtens in Zonen eingeteilt. Eine Idee: Anwohner der Zone A dürfen zwei Anwohnerausweise buchen: einen für die Zone A und einen für eine benachbarte Zone. Foto: Grafik: LK Argus / Stadt Krefeld

Info Zahlen und Fakten aus dem Park-Gutachten Parkplätze im öffentlichen Straßenraum: rund 8.000

Plätze in Parkhäusern: 5.600

Private Parkplätze geschätzt 6500 Gesamt: 20.000 Parkplätze Bewirtschaftung: In der Innenstadt werden rund die Hälfte aller öffenlichen Parkplätze bewirtschaftet. Die andere Hälfte unterliegt weder einer zeitlichen Einschränkung noch einer Gebührenpflicht. Parkhäuser: Rund 40 Prozent der öffentlichen Parkplätze in der Krefelder Innenstadt befinden sich in Parkhäusern; und zwar insgesamt 5.600 Parkplätze in 13 Parkhäusern; allein neun davon liegen innerhalb der Wälle im direkten Zentrum. Auslastung der Parkhäuser: Werkstags (mit samstags) ergeben sich im Mittel Auslastungen zwischen 16 und 67 Prozent. Die höchsten Auslastungen betragen am Werktag 94 und am Samstag 76 Prozent. Anwohnerparken: Derzeit gibt es sieben Bewohnerparkbereiche. Im Jahr 2017 wurden innerhalb der vier Wälle 604 Anwohnerparkausweise ausgegeben.

Die Gutachten sehen daher dringenden Handlungsbedarf bei der Verschönerung der Parkhäuser. „Parkplätze im öffentlichen Straßenraum werden grundsätzlich den Stellplätzen in einem Parkhaus vorgezogen, auch wenn dafür Umwegfahrten oder erhöhte Parksuchverkehre in Kauf genommen werden müssen“, heißt es. Es sei daher „unabdingbar, die Attraktivität der Parkhäuser zu steigern. Auch der aktuelle Parkhaus-Test des ADAC aus dem Jahr 2016 zeigt, dass in einigen Krefelder Parkhäusern deutliche Mängel bestehen.“

Der Einzelhandel lehnt die Zwei-Stunden Regelung als nicht kundenorientiert ab. Markus Ottersbach, Geschäftsführer des Krefelder Einzelhandelsverbandes, macht auf Anfrage unserer Redaktion die folgende Rechnung auf: „Vier Kunden parken eine Stunde (typisch für einen Stadtbesuch für einen oder zwei gezielte Einkäufe); drei Kunden parken drei Stunden (typisch für eine kleine Shopping-Tour mit Schaufensterbummel und Café-Besuch.) 13 Stunden Gesamtparkdauer geteilt durch sieben Kunden ergeben eine Durchschnittsparkdauer von 1,86 Stunden. Würde nun eine Höchstparkdauer von zwei Stunden festgelegt, was der Durchschnitt ja hergibt, werden de facto drei typische Kunden verärgert oder verprellt. Außerdem ist ja niemand gezwungen drei Stunden zu parken. Die durch Kunden mit kürzeren Parkzeiten entstehende Fluktuation ist ausreichend.“

Generell kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, dass es genug Parkplätze in der City gibt. Zu keiner Zeit, heißt es in dem Gutachten, habe es eine Vollauslastung der Parkstände gegeben. Der berüchtigte Parksuchverkehr entsteht demnach nicht durch einen Mangel an Parkplätzen, sondern dadurch, dass zu viele Plätze schlicht abgelehnt werden. Die Wege selber sind objektiv relativ kurz: „Rund 40 Prozent der öffentlichen Parkplätze in der Krefelder Innenstadt befinden sich in Parkhäusern“, heißt es in dem Gutachten, „insgesamt stehen den Kunden, Beschäftigten und Besuchern ca. 5.600 Parkplätze in 13 Parkhäusern zur Verfügung, allein neun davon liegen innerhalb der Wälle im direkten Zentrum“.

Um Parksuchverkehr zu vermindern, schlägt das Gutachten folgende Maßnahmen vor: Im gesamten Gebiet der Krefelder Innenstadt soll eine Höchstparkdauer von zwei Stunden eingeführt werden, die werk- und samstags zwischen 7 und 19 Uhr gelten soll. Innerhalb der vier Wälle soll die Einhaltung über Parkgebühren geregelt werden, wobei eine einheitliche Parkgebühr in Höhe von zwei Euro je Stunde erhoben werden soll. Die Taktung wird von derzeit 30 und in einigen Bereichen 20 Minuten auf einheitlich 15 Minuten umgestellt.

Zurzeit werden laut Gutachten in der Krefelder Innenstadt rund die Hälfte aller Parkplätze bewirtschaftet; die andere Hälfte ist frei. Diese Parkplätze würden vor allem von Ortskundigen genutzt, was zu dem nicht gewollten Parksuchverkehr führe.

Von der Komplettbewirtschaftung getroffen würden vor allem Berufspendler, betont das Gutachten. Dieser Gruppe müssten Alternativen angeboten werden. Eine Möglichkeit wäre die Einrichtung von kostengünstigen Dauerstellplätzen in einem der nächstgelegenen Parkhäuser; hier sei die Bereitschaft von Arbeitgebern zu prüfen, sich an den anfallenden Gebühren zu beteiligen.