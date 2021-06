Pandemie-Regeln in Krefeld : Wann Außengastronomie Corona-sicher ist

Vorbildlich: Die Außenterrasse der Trattoria da Bruno am Großmarkt ist nach allen Seiten hin offen. Foto: Jens Voss

Krefeld Eine Pizzeria in der Innenstadt bekam ein Bußgeld, weil der Wintergarten nur nach einer Seite hin offen war. Auch zur Sicherheit der Gäste: Was für die Außengastronomie gilt und wie Gäste sicher sind.

(vo) Der Kommunale Ordnungsdienst hat am Wochenende dem Inhaber einer Pizzeria mit einem nur „einseitig“ geöffneten Wintergarten ein Bußgeld verpasst: Demnach war der Raum nach drei Seiten hin geschlossen und überdacht – das ist weder pandemisch noch rechtlich zulässig. Wir nahmen den Fall zum Anlass zu fragen, wann Außengastronomie auch im Sinne des Gesetzes wirklich als Außen-Gastronomie gilt und wann die Raumverhältnisse unter Ansteckungsgesichtspunkten unbedenklich sind. Denn ganz ohne Risiko ist der Aufenthalt auch im Freien nach Auffassung von Fachleuten nicht.

Für diesen Punkt gilt: Je mehr frische Luft, desto geringer die Ansteckungsgefahr. Der Fachbereich Gesundheit erläutert dazu auf Anfrage: „Nach derzeitigem wissenschaftlichen Kenntnisstand ist das Infektionsrisiko unter freiem Himmel etwa um den Faktor 20 geringer als in geschlossenen Räumen“; die Luftzirkulation in einem als Außengastronomie genutzten Bereich müsse durch Querlüftung gewährleistet sein, um eine lokale Konzentration von Aerosolen zu verhindern. Die wegen der Ansteckungsgefahr gefürchteten Aerosole „stehen in der Luft, wenn keine Luftzirkulation möglich ist“, heißt es weiter, „entsprechend steigt dann die Ansteckungsgefahr. Ein Querlüften muss möglich sein, damit Verhältnisse wie im Freien herrschen.“

Wann gilt ein Außenbereich als Außenbereich? In der Coronaschutzverordnung des Landes heißt es dazu ganz im Sinne der Gesundheitsfachleute: „Entscheidend ist ein freier Luftaustausch wie unter freiem Himmel. Etwaige Bauten müssen mindestens nach zwei Seiten hin offen sein.“ Zwei Seiten wegen der Querlüftung; dies war das Manko bei der Pizzeria.

Gruppen, die sich ohne Mindestabstand treffen dürfen, können sich in der Außengastronomie an einem Tisch ohne Pandemie-Einschränkungen bewegen, platzieren und verhalten. Im Freien sind gastronomische Angebote bekanntlich ab dem Außerkrafttreten der „Bundesnotbremse“ (also bei einer stabilen Inzidenz unter 100) mit Negativtestnachweis zulässig. Zwischen den Tischen müssen die Mindestabstände dennoch bei 1,5 Meter liegen. Der Mindestabstand am Tisch selbst gilt, wenn die Personen, die zusammensitzen, aus verschiedenen Haushalten kommen. Bei außergewöhnlich großen Tischen können auch zwei verschiedene Kontaktgruppen am selben Tisch sitzen, wenn der Mindestabstand eingehalten wird.

Ab der Inzidenzstufe 2 ist dann auch die Innengastronomie mit einem Negativtestnachweis wieder zulässig, weil die niedrigere Inzidenz und die Negativtests die besonderen Infektionsrisiken eines langen Aufenthalts in Innenräumen nach Auffassung der Fachleute ausreichend begrenzen. Die Stufe zwei ist erreicht, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter dem Wert von 50 liegt. Erforderlich bleiben Abstands- und (außer am Sitzplatz) Maskenregelungen, wobei der Mindestabstand wie im Vorjahr in gut durchlüfteten Räumen durch ausreichend dimensionierte bauliche Abtrennungen ersetzt werden kann.